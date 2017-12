S2M, le fournisseur de solutions de paiement sécurisé, ouvre un nouveau centre de personnalisation de cartes à Tunis “African Card Company” ce qui portera sa capacité de production totale annuelle à 17,5 millions de cartes. Les détails.

S2M, le fournisseur de solutions de paiement électronique sécurisé, accélère la dynamique de développement à l’international de son activité de personnalisation de cartes. Capitalisant sur l’expertise de son centre S2M Technologies, S2M vient d’ouvrir, en partenariat avec Tunisie Editique, un centre à Tunis.

“ A2C, African Card Company, portera notre capacité de production totale à 17,5 millions de cartes par an et permettra d’assurer à nos clients l’externalisation complète de la personnalisation de leurs cartes avec la garantie escompté de sécurité, de qualité et de délai”, indique, Aziz Daddane, président de S2M.

A l’instar du centre S2M Technologies, certifié Visa et MasterCard, African Card Company offrira sur le marché tunisien un large choix de supports, des finitions innovantes ainsi qu’un accompagnement complet pour le choix des technologies adaptées et l’assistance dans la conception des visuels.

Grâce à la forte dynamique commerciale de S2M sur le marché tunisien et à l’appui du partenaire Tunisie Editique, A2C a pu décrocher son premier contrat dans des délais très courts. Il s’agit de la personnalisation de cartes pour le compte de la Poste Tunisienne, un des plus grands émetteurs de cartes dans le pays.

“Cette première référence de A2C conforte notre dynamique de développement sur le marché Tunisien et confirme notre positionnent historique en tant que leader dans la personnalisation des moyens de paiement ”, explique, Mohamed Adan Bnana, directeur de S2M Technologies/

Cotée en Bourse depuis 2011, S2M se positionne, aujourd’hui, en tant que “One Stop Shop” monétique avec une offre globale couvrant l’ensemble des composantes de la chaîne de la valeur du paiement électronique. A travers ses trois entités, S2M Secure Digital Solutions, S2M Technologies et S2M Payment As Service, S2M assure le développement, l’intégration et la maintenance des solutions de paiement électronique en inhouse ou en outsourcing et la personnalisation des moyens de paiement.