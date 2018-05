Russie: Les laboratoires « Galenica » obtiennent la Certification GMP (VIDEO)

« Cette certification nous honore. C’est une reconnaissance de la qualité de notre industrie et elle nous permet de développer d’avantages notre coopération avec ce grand pays qu’est la Russie, pays avec lequel le Maroc entretient depuis toujours des relations excellentes. Cette relation nous permettra également de développer nos activités dans les deux sens aussi bien du Maroc vers la Russie que de la Russie vers le Maroc dans le domaine de la médecine et particulièrement de la pharmacie » a déclaré le Président fondateur des laboratoires Galenica, El Guermai Abdelghani.

