Richesse par habitant au Maroc: le constat mitigé de la Banque Mondiale

Dans un récent rapport de la Banque Mondiale, intitulé « The Changing Wealth of Nations 2018 », une croissance de plus de 40% de la richesse par habitant est annoncée. Cette donnée se base sur la période de 2005 à 2014.

La richesse totale par habitant au Maroc est passé de 27.956 dollars en 2005 à 40.488 en 2014, soit une hausse de 45%. Comme l’explique le quotidien L’Économiste de ce mercredi 31 janvier, le rapport se base sur le capital naturel (forêts, minéraux, pétrole, etc) le capital humain, le capital produit (bâtiments, infrastructures, etc) et les actifs étrangers nets.

Cependant, deux points négatifs sont soulevés par le quotidien: d’un côté si l’on compare ce chiffre avec celui des pays de la région MENA, le Royaume est loin derrière en comparaison avec le Liban, la Jordanie ou encore la Tunisie. Autre facteur clé de ce retard: face à nos voisins, c’est l’écart des revenus par sexe et le capital humain qui n’est toujours pas bien exploité.

Faiza Rhoul