Rezo, la nouvelle nouvelle web-série du Ramadan par inwi

Salim saura-t-il utiliser ses nouveaux pouvoirs à bon escient, sans abus et sans mauvaise foi ? Saura-t-il rester le même et garder les pieds sur terre ?

Pour apprendre à apprivoiser et dompter ses nouveaux pouvoirs, Salim peut compter sur l’aide précieuse de sa fiancée Dounia, jouée par la talentueuse Zineb Obeid, et de son oncle tire-au-flanc Bush, campé par Adnane Mouhejja.

Salim, joué par Momo, animateur radio vedette, est un jeune technicien de maintenance du réseau mobile. Sa vie prend un cours totalement inattendu quand, au lendemain d’un accident, il se réveille doté de pouvoirs «d’hyper réalité». Il se découvre alors des facultés extraordinaires de communication audio et vidéo, d’interactions avec des objets connectés, des applications, des jeux vidéo et des outils de messagerie. Il se retrouve plongé dans un monde de réalité augmentée.