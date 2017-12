Restauration: Pizza Hut s’installe à Oujda

Pizza Hut poursuit son développement avec une nouvelle ouverture au Maroc.

Avec ses 46 unités implantées dans le Royaume, Pizza Hut est le réseau le plus large au Maroc dans le secteur de la restauration semi-rapide. Fidèle à sa stratégie ambitieuse de développement, Pizza Hut renforce son engagement d’expansion dans le pays avec l’ouverture de ce premier restaurant à Oujda. En effet, cette première introduction

dans la région de l’Oriental confirme la volonté de l’enseigne d’accélérer son implantation et de renforcer sa couverture du territoire marocain pour toujours plus de proximité.

A ce propos, Fouad Rahmouni, Directeur Général de Mawarid Marocaine déclare « Nous sommes très heureux d’avoir enfin pu ouvrir ce 1er premier point de vente dans la région de l’Oriental et à Oujda en particulier, ville qui est très chère à nos yeux ». Pour cette ouverture, Pizza Hut présentera son tout nouveau concept de restaurant.

Un espace très moderne, à la décoration urbaine et une cuisine ouverte sur la salle. Les commandes seront prises au niveau du vaste comptoir d’accueil, alors que les plats seront servis à table en salle. Les formules promotionnelles emblématiques vous accueillent à Oujda et les formules attractives de la marque seront également disponibles dès l’ouverture, pour le plus grand plaisir des « Pizza Lovers ».

Situé au cœur du quartier Al Qods, ce nouveau point de vente s’étend sur une superficie d’environ 250m2 et son équipe composée de pas moins de 30 collaborateurs promet de faire vivre une expérience agréable et gourmande à chaque visiteur.