Régime de change: voici le nouveau taux du dirham

Le taux du dirham a connu, ce lundi 15 janvier, un léger changement après l’adoption du nouveau régime de change. L’euro est, au moment où nous écrivons ces lignes, vendu à 11,28 dirhams tandis que le dollar à 9,24 dirhams.

De son côté, le ministre chargé des relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, a assuré que la parité du dirham est désormais déterminée à l’intérieur d’une bande de fluctuation de ±2,5%, contre ±0,3% par le passé, par rapport à un cours central fixé par Bank Al-Maghrib sur la base d’un panier de devises composé de l’euro et du dollar américain à hauteur respectivement de 60% et 40%. Bank Al Maghrib continuera, d’ailleurs, d’intervenir sur le marché des changes en vue d’assurer sa liquidité.

Rappelons que le gouvernement a décidé d’adopter ce nouveau régime de change pour renforcer la résilience de l’économie nationale aux chocs exogènes, de soutenir sa compétitivité et d’améliorer son niveau de croissance.

N.M.