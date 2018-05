RAPP Maroc classée parmi les agences de com’ les plus créatives du Royaume.

Pour la deuxième année consécutive, l’agence de communication RAPP se classe parmi les meilleures agences de communication du Maroc et du continent à l’occasion du festival de publicité africain de référence: l’African Cristal festival.

Selon un communiqué parvenu à Le Site info, c’est la seule agence marocaine à avoir remporté des prix dans au moins 7 catégories de la compétition allant de l’affichage, à la presse en passant par le digital et la culture africaine. Les campagnes primées consacrant 5 marques marocaines et internationales dans l’agro-alimentaire, la banque, les soft drinks, la finance participative et l’automobile.

Habituée du palmarès créatif avec plus de 9 prix en 2017, RAPP Maroc récidive cette année et franchit un palier avec un total de 13 consécrations incluant Gold, silver et bronze.