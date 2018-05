Rabat-Casa: bonne nouvelle pour ceux qui prennent l’autoroute

« ADM et l’ONCF ont le plaisir d’annoncer aux clients-usagers des Autoroutes du Maroc la fin des basculements de l’autoroute entre Mohammedia Est et Beni-Ykhlef », peut-on lire dans un communiqué parvenu à Le Site info.

A noter, ces travaux dont le délai prévu initialement pour une durée d’un mois a été écourté à deux semaines « grâce à la synchronisation des différentes étapes et l’implication de toutes les parties prenantes », ajoute le communiqué.

Ainsi, la mobilisation effective des Responsables de la Province de Mohammedia, de la Gendarmerie Royale, d’ADM et de l’ONCF ont permis d’atteindre un score de zéro accident sur toute la durée des travaux, grâce à une signalisation préalable d’information sur le tronçon concerné et par une assistance permanente.

Durant ce chantier les deux partenaires ont pu tester avec succès une technique qui consiste à faire le ripage de deux ouvrages sur une autoroute en circulation pour la première fois au Maroc, note ADM.

ADM et l’ONCF s’excusent donc de la gêne occasionnée durant ces 2 dernières semaines de travaux, et remercient les clients-usagers de leur patience et de leur compréhension.