Qui est Ahmed El Yacoubi, nouveau DG de la Société Générale?

En 2007, il prend la responsabilité du Secrétariat Général de la Banque, avant d’être nommé en 2012 Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Ressources Générales et Banque de Flux. Il intègre en 2014 le siège du Groupe à Paris, en tant que Directeur Régional de l’Afrique de l’Ouest. Au-delà du développement commercial de la région, il participe au déploiement d’une stratégie d’innovation ambitieuse pour tout le continent africain, avec notamment la création du premier Laboratoire Innovation à Dakar ou encore le lancement de YUP, une solution de « mobile money » qui permet d’accéder à une gamme complète de services transactionnels et financiers, même sans avoir de compte bancaire.

