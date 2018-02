Quelles résolutions pour l’année 2018? (VIDEO)

Le groupe de communication composé de RAPP MAROC & TRIBAL DDB signe une vidéo parodique originale en guise de nouvelles résolutions et de vœux à l’occasion de la nouvelle année.

En rimes et en musique, la vidéo reprend les champs lexicaux de la communication et du monde des agences, dans un texte original et décalé où le français et la darija se mélangent pour fêter 2018.

De nouvelles résolutions en rimes pour 2018

S’il ne devait y avoir qu’une seule résolution, ce serait de s’amuser en travaillant sans jamais se prendre au sérieux. Et c’est exactement ce que cette vidéo retranscrit à travers ce pastiche de clip au traitement parodique et à l’univers décalé qui rend hommage avant tout aux équipes et à leur travail.

Les ressources humaines du groupe à l’honneur

Conçue et réalisée entièrement en interne, la vidéo résume à merveille l’état d’esprit et l’harmonie qui règne au sein des deux agences et la parfaite symbiose qui permet aux équipes de gérer au quotidien des campagnes intégrées et multi-supports pour le compte de grandes marques au Maroc et en Afrique.

Rapp Maroc est une agence de communication nouvelle génération qui s’inspire de l’humain, tout en étant connectée aux nouvelles technologies et au digital, à travers son partenaire Tribal DDB.

L’organisation unique et le fonctionnement novateur de ces deux agences en font aujourd’hui l’un des groupes de communication les plus dynamiques et les plus créatifs au Maroc.