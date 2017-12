L’agence de communication RAPP Maroc signe pour la marque de boissons gazeuses ICE, une nouvelle campagne 100% culture pop marocaine.

Baptisée « N’charbouha maghribya », cette nouvelle campagne de communication signée RAPP Maroc est une ode réjouissante à la culture marocaine contemporaine, indique un communiqué de l’agence.

ICE Plus qu’une boisson gazeuse, un style de vie

Colorée et joviale, le nouvelle campagne ICE a réussi le pari d’inscrire la marque dans le quotidien des marocains, à travers l’usage moderne de notre patrimoine culturel, ajoute le communiqué.

Faisant fusionner des rythmes musicaux issus des quatre coins du Maroc, le spot TV se joue aussi bien des codes couleurs de la marque que ceux, hyper identifiés, de la culture marocaine et accompagne idéalement le positionnement de la boisson gazeuse 100% marocaine dont le « brand purpose » est de réunir les marocains autour de valeurs communes.

Les visuels quant eux faits « à l’ancienne » reposent sur un traité d’illustration mettant en avant les habits traditionnels des régions marocaines revisités au goût du jour.

Ainsi, l’agence a mis l’accent sur l’identité forte de la marque et sur le besoin d’identification de ses consommateurs en veillant à ce que la création soit toujours issue de la réalité sociale et culturelle marocaine.

Un territoire d’expression qui célèbre une marocanité revisitée

ICE étant la seule boisson gazeuse 100% marocaine, l’agence a pris le parti de faire de la marocanité le cœur de son territoire d’expression, tant par la musique que les visuels ou encore par le choix des mots et l’utilisation de la « darija » en signature de marque.

Cette marocanité se décline désormais clairement dans toutes les communications de la marque. L’objectif étant d’en faire une réelle valeur de marque et de préempter ce territoire d’expression pour construire une proximité et, à terme, un attachement fort entre la marque et ses consommateurs.

Une campagne 360°déployée dans tout le Maroc

« Pour soutenir cet esprit 100% marocain et toucher un maximum de nos compatriotes, le dispositif de communication a intégré les différents supports média et hors média: TV, radio, presse, digital, tramway, façades murales, 4X3,etc. pour atteindre le plus grand nombre et ce, à travers tout le Royaume », note enfin le communiqué.