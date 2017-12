Le Cabinet Mehdi Salmouni-Zerhouni, spécialisé en propriété industrielle et arbitrage basé à Casablanca lance en association avec les cabinets IP Trust Innovation et IT Trust Innovation Transfer, basés en France, Pulse Partners.

Pulse Partners est un Cabinet de conseil en invention, innovation, transfert de technologie et arbitrage, de droit marocain dont l’objectif est de répondre à la demande croissante d’accompagnement des entreprises et des universités à la fois dans leur stratégie d’innovation que dans leurs pratiques partenariales.

Elle a également pour ambition d’offrir aux sociétés de financement et fonds d’investissement en innovation des services nouveaux d’évaluation des actifs immatériels et du potentiel d’innovation. Pulse Partners fait référence au caractère « impulsionnel » de la création et de l’innovation et à la dynamique « pulsée » des start-up et entreprises de croissance. PULSE est aussi un acronyme de : P comme « Partenariats » , U comme « Universités » et « Universalité », L comme « Lean », S comme « Stratégies » et E comme « Entreprenariat».

Les partenaires de Pulse sont tous des consultants séniors et experts reconnus dans leur profession, dirigeants et/ou associés de leurs propres cabinets. Ils cumulent un haut niveau d’expertise et d’expérience dans la création et le développement d’entreprises.

Pulse Partners a en outre vocation à conclure des partenariats stratégiques avec d’autres cabinets ou organisations. Un premier partenariat vient d’être conclu avec le cabinet casablancais EMC de conseil en management avec trois piliers : stratégie, organisation et transformation. Pulse Partners compte promouvoir ses services en Afrique, Moyen-Orient et Asie, à partir du Maroc qui va représenter son « Hub » pour ses activités d’innovation.