Inwi renouvelle son programme de fidélité pour fédérer l’ensemble de ses clients, annonce un communiqué de l’opérateur parvenu à Le Site info. Le nouveau club inwi permet désormais de cumuler des points afin que chaque client puisse choisir le cadeau de son choix.

Le fonctionnement du nouveau club inwi repose sur un principe simple et transparent : toute recharge, facture et mois passé avec inwi permettent aux clients de cumuler des points qu’ils pourront convertir en cadeaux de leur choix. Une première au Maroc, indique inwi.

Un privilège qui n’est plus réservé aux seuls clients avec abonnement. Le nouveau Club inwi s’adresse désormais également aux clients sans abonnement puisqu’il leur permet, pour la première fois, de convertir leurs recharges et communications en points, et donc en cadeaux de leur choix.

«C’est une grande nouveauté sur le marché marocain des télécommunications. Les clients ont souvent reproché aux opérateurs de leur imposer des cadeaux qui ne répondent pas toujours à leurs besoins ou leurs envies. Le nouveau club inwi vient donc en réponse à cette demande et vient confirmer les valeurs et les engagements de inwi en matière de liberté et de transparence», explique Nabil Ahmed El Hakmi, Manager Développement de nouveaux Produits chez inwi.

Ainsi, lors des «Mercredi CKDO», les clients pourront choisir leurs cadeaux parmi un catalogue varié disponible sur l’application «Club inwi» et sur le site «club.inwi.ma» ou décider eux-mêmes de cumuler leurs points pour accéder à des lots plus généreux par la suite.

À noter que l’adhésion à ce programme est possible dès le premier jour pour l’ensemble des clients inwi.