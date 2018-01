Production, ventes, offres… le bilan 2017 de Renault Maroc (VIDEO)

L’année 2017 a été riche en évènements et en réalisations pour le groupe Renault Maroc qui continue de se positionner en tant que leader du secteur automobile. Le volume de production de ses deux usines continue de progresser, tiré par les exportations et par une évolution du marché marocain qui fait la part belle aux marques du Groupe: Dacia et Renault, respectivement n°1 et n°2.

Le groupe Renault Maroc a rayonné en 2017 à travers ses performances chiffrées mais également à travers des évènements majeurs pour l’industrie automobile nationale tels que l’exportation du millionième véhicule fabriqué dans ses usines marocaines, la production du millionième véhicule à Tanger ou la signature de projets d’investissements pour la mise en œuvre et le développement de l’écosystème Renault signées en décembre 2017 en présence du roi Mohammed VI.

NOUVEAU RECORD DE PRODUCTION POUR LE GROUPE RENAULT MAROC

La production des usines de Renault Maroc a atteint les 376 284 véhicules en 2017, dont 300 476 véhicules à l’usine Renault de Tanger et 75 808 à l’usine Renault de Casablanca- SOMACA. Les deux usines battent en 2017 leurs records de production.

L’année 2017, sonne comme une année de performance inédite en termes de production : en juillet 2017, l’usine Renault de Tanger a célébré le millionième véhicule produit depuis 2012, année de son inauguration.

Les usines de Tanger et Casablanca maintiennent une cadence élevée grâce à une troisième équipe de production dans chacun des sites qui permet de répondre à une demande nationale et internationale en augmentation.

EXPORTATIONS EN FORTE PROGRESSION

Les exportations de Renault Maroc atteignent 333 189 véhicules contre 303 892 en 2016 : 283 667 véhicules produits à l’usine Renault de Tanger, soit près de 95% de la production de l’usine tangéroise et 49 522 véhicules à l’usine Renault de Casablanca, représentant 66% de la production de la SOMACA.

La France, l’Espagne et l’Italie occupent le podium des pays importateurs de la fabrication de l’usine de Tanger tandis que la Turquie, la France et l’Egypte sont les premières destinations de l’usine casablancaise. La production des usines de Tanger et de Casablanca est expédiée à un total de 74 pays faisant ainsi rayonner le « made in Morocco».

MONTEE EN PUISSANCE DE L’ECOSYSTEME RENAULT

Le groupe Renault s’est engagé lors de la signature du Contrat de Performance Renault en avril 2016, à atteindre 65% de taux d’intégration locale et ciblant un chiffre d’affaires de 20 milliards de dirhams de sourcing local à l’horizon 2023. Il contribue activement au développement de la filière automobile et le développement du tissu

de fournisseurs dans le Royaume.

Le groupe encourage le développement des fournisseurs existants à travers l’augmentation de leur capacité de production pour répondre à la demande croissante des usines marocaines et de l’Alliance. Leur développement est également soutenu grâce à l’introduction des nouvelles technologies et leur production au sein de sites existants.

Enfin, l’implantation de nouveaux fournisseurs dans le Royaume a été illustrée par la signature en décembre 2017 de nombreux projets d’investissements pour la mise en œuvre et le développement de l’Ecosystème Renault en présence du roi Mohammed VI.

DES VENTES RENAULT ET DACIA RECORDS

Disposant de la gamme la plus jeune du marché, conjugué à un réseau étendu et performant, le Groupe Renault Maroc a amplifié son leadership et s’est accaparé 41,8% de parts de marché en 2017. Dans un marché global qui évolue de 3,4%, les marques Renault et Dacia tirent le marché en enregistrant une croissance positive cumulée de 14,3%.

RENAULT ET DACIA LEADERS DU MARCHE AUTOMOBILE AU MAROC

En 2017, Dacia capitalise 46 847 ventes, ce qui porte la part de marché sur l’année à 27,7%. Renault pour sa part a écoulé au cumul 23 688 véhicules, soit une part de marché de 14,1%. Le Groupe réalise donc 70 535 ventes soit une progression de +14,3% par rapport à 2016. Ces performances ont été réalisées grâce à une gamme en adéquation avec les attentes du marché. Ainsi, 7 modèles du Groupe Renault Maroc figurent dans le top 10 des meilleures

ventes au Maroc en 2017 :

– Dacia Logan maintient sa position de modèle le plus vendu au Maroc avec 12 934 ventes.

– Renault Clio réalise une année exceptionnelle et devient le 2ème modèle le plus vendu dans le Royaume avec 11 441 ventes.

– Dacia Sandero et Dokker se positionnent à la 3ème et 4ème place avec respectivement 10 960 et 10 530 unités. Duster (6 323) et Lodgy (4 852) se positionnent en 6ème et 8ème position permettant à l’ensemble de la marque Dacia d’être représentée dans le top 10.

– Renault Kangoo gagne deux places et termine l’année à la 7ème position avec 5 616 unités.

RCI FINANCE MAROC : DES OFFRES INNOVANTES AU SERVICE DU CLIENT RENAULT

Dans un contexte de forte croissance des volumes des ventes du Groupe, RCI Finance Maroc a également tiré son épingle du jeu et a réalisé plusieurs records :

 36% des clients particuliers Renault et Dacia ont bénéficié du financement RCI Finance Maroc,

 +22 600 dossiers de financement en 2017, soit une progression de +8% par rapport à 2016

 +42 100 services vendus auprès des clients des marques Renault et Dacia. RCI Finance Maroc innove sans cesse pour accompagner le Groupe dans sa performance commerciale en proposant des offres innovantes.

LE CAPITAL HUMAIN AU CŒUR DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU GROUPE

Le groupe Renault Maroc compte 11.300 collaboratrices et collaborateurs à fin 2017, autant d’hommes et de femmes engagés dans le développement du Groupe au Maroc. La gestion du capital humain est un axe central de la stratégie du Groupe et un accent important est mis sur le développement social et la formation tant dans les domaines techniques que managériaux.

Evénement phare en 2017, Renault a signé une nouvelle convention collective en marge du millionième véhicule fabriqué à Tanger. Cette convention engage les différentes parties prenantes à œuvrer conjointement pour relever les défis communs et construire un partenariat fructueux pour atteindre les objectifs stratégiques de performance globale, de promotion de l’emploi et de consolidation d’une dynamique sociale pérenne.