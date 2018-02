L’Association Marocaine de l’Orphelin, a organisé sa première édition du « Forum National de l’Orphelin » le 10 février 2018 à la Fondation du Roi Al Saoud. En vue de rassembler les acteurs politiques, économiques et sociaux dans un espace de dialogue, pour étudier les problèmes majeurs des orphelins et enfants abandonnés au Maroc.

La Marocaine de l’Orphelin, est une association à but non lucratif, créée en 2017 par des jeunes dont la majorité sont issus des orphelinats marocains. L’objectif principal de l’association est de venir en aide à ces enfants, adolescents, jeunes, et d’insuffler une dynamique positive, tout en favorisant l’égalité des chances à travers la scolarisation, la formation et l’insertion professionnelle et dans la société. Afin d’optimiser leurs parcours, et leurs garantir un avenir meilleur.

« Quand la vie nous dit NON, et que les conditions se durcissent. Quand on se sent exclu et privé du minimum. Il nous reste l’espoir auquel s’accrocher. Et contre ce ‘’NON’’, on dit OUI …. C’est ainsi que nous sommes, nous, ORPHELINS ! » Comme l’a dit le président de l’Association, Yassine Rafya Benchekroun lors de son discours de bienvenue.

A travers des séminaires et des forums, l’AMO crée le débat et casse les tabous. Tout en militant contre la discrimination et l’exclusion susceptible d’entraver, d’une manière ou d’une autre la voie des orphelins et abandonnés au Maroc. Cette première édition du forum national a réussi à mettre en lumière les problèmes actuels de l’orphelin et des enfants abandonnés au Maroc, à tous les niveaux, avec la présence d’experts dans différents domaines, en rapport avec cette noble cause. L’objectif était de formuler des recommandations qui contribueront à l’évolution positive de cette problématique sociétale.

Cette édition a connu la présence d’invités de renom à l’échelle nationale, pour discuter et débattre de la question des orphelins et enfants abandonnés au Maroc. Différentes séances plénières ont été au programme traitant plusieurs thématiques, notamment : L’avenir de l’orphelin, après ses 18ans, le rôle de l’assistance du dialogue social, ainsi que la société civile, un partenaire au cœur de la cause. L’association a décidé de prendre à bras-le- corps cette cause et de travailler sur un plan d’action global contenant plusieurs projets à venir.