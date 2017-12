Palmeraie Palace désigné Meilleur Resort Golfique de Luxe au Maroc

Apres avoir été en lice parmi les meilleures infrastructures hôtelières internationales, l’Hôtel 5* Palmeraie Palace de Palmeraie Resorts, a été distingué par World Luxury Hotel Awards dans la catégorie « Meilleur Resort Golfique de Luxe au Maroc »(Best Luxury Golf Resort), lors de la cérémonie de Gala tenue au Kulm Hotel St. Moritz en Suisse, le 02 Décembre 2017.

De nouveau cette année, Palmeraie Palace s’est illustré à la session de vote 2017, suite au communiqué officiel du jury de cette institution internationale, qui vise à évaluer l’excellence selon les standards de l’industrie hôtelière de luxe.

A l’instar de l’édition de 2016, Palmeraie Palace a concouru cette année dans les trois catégories suivantes: Best Luxury Golf Resort, Best Luxury Hotel & Conference Center et Luxury Hotel Best Scenic environment.

« C’est un grand honneur pour nous de recevoir cette distinction. Plus qu’un hôtel, Palmeraie Palace est une véritable destination en soi nichée au coeur de la légendaire Palmeraie de Marrakech qui invite au bonheur de vivre », a déclaré M. Karim Sentici, Directeur Général de Palmeraie Resorts Marrakech.

Les trophées de « World Luxury Hotel Awards » sont les plus prestigieux et sont exclusivement destinés à l’industrie hôtelière de luxe. Ils couronnent les meilleures infrastructures, l’excellence du service de chaque établissement et sont décernés par les professionnels du secteur : clients, agents de voyages et tours opérateurs du monde entier.

Rappelons que Palmeraie Palace s’était distingué dans la catégorie « Meilleur hôtel de luxe au Maroc au cadre le plus pittoresque » (Luxury Hotel Best Scenic environment) lors de la cérémonie tenue à Hong Kong en Octobre 2015 et « Meilleur resort golfique de luxe » (Best Luxury Golf Resort) du Royaume, à Doha en Octobre 2016.