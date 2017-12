Palmeraie Luxury Living lance la seconde tranche des Jardins de l’Atlas

Fort du succès de la commercialisation de la première tranche des Jardins de l’Atlas, Palmeraie Luxury Living lance la seconde tranche de son projet à Marrakech et propose des villas de haut standing à partir de 2.7 Mdhs. Et pour marquer cette nouvelle étape une nouvelle maison témoin a été mise en place afin de plonger les futurs propriétaires dans l’esprit du projet et refléter le positionnement du groupe.

A cette occasion, Palmeraie Luxury Living inaugure son nouveau showroom au sein des Jardins de l’Atlas. Conçu pour refléter l’esprit et le positionnement du projet, le showroom développe des ambiances conviviales et cosy qui vont bien au-delà de ses seules missions fonctionnelles de bureau de vente.

Outre sa position dans le prolongement de l’avenue Mohammed VI, Les Jardins de l’Atlas se distingue par une offre résidentielle de villas, avec vue sur un golf 18 trous de classe internationale, ainsi que des appartements et pavillons à l’architecture moderne et raffinée.

Et pour garantir à ses résidents une vie pleine de saveurs et de sensations, Palmeraie Luxury Living a misé sur une offre de loisirs sans pareil, dont un parcours inédit de ski nautique sur câble accessible sur un lac artificiel de plus de trois hectares.