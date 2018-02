Palm Square: un projet intégré au centre-ville de Casablanca

Capitalisant sur le succès du projet Ocean Palm, Palm Immobilier, marque de Résidences Dar Saada filiale du groupe Palmeraie Développement, lance un deuxième projet sous le nom « Palm Square ».

La première tranche Palm Square comporte 180 appartements et 39 commerces situés en plein cœur de Casablanca et offrant un cadre de vie urbain qui allie sécurité, accessibilité et tous les équipements nécessaires au confort et au bien-être des résidents.

À proximité du Tachfine Center et des principales artères de Casablanca, Palm Square bénéficie d’un emplacement idéal et attractif. Facilement accessible depuis l’autoroute, le projet, qui s’étale sur une superficie de 4ha, a été conçu pour faciliter le quotidien de ses résidents.L’ensemble abrite une école, une crèche, des aires de jeux ainsi qu’un accès direct à des dizaines de commerces. La totalité des places de parkings est située en sous-sol afin de conserver un maximum d’espaces verts.

Le projet est composé de trois îlots distincts et indépendants sous forme de résidences fermées. Chacun est composé de quatre immeubles organisés autour d’un jardin exclusif; Palm Square mise sur un environnement qui privilégie les espaces verts. Le projet comprendra également une avenue commerciale, Palm Street, bordée de palmiers centenaires – d’où le nom du projet – et la résidence est agrémentée de plantations en cascade et de fontaines minérales à jets d’eau, invitant à des moments de détente ou de récréation.

La conception des immeubles est elle aussi entièrement tournée vers l’harmonie. Chacun est doté de deux ascenseurs avec seulement quatre à cinq appartements par étage, assurant une répartition équilibrée des flux au sein des espaces communs. Les appartements, allant de 82 à 137 m², offrent entre une et trois chambres avec une exposition agréable dans des volumes conviviaux et adaptés. Les travaux seront achevés à la fin 2018.

Représentant un investissement global de près de 800 MDH et permettant de créer plus de 1200 emplois directs et indirects prévisionnels durant la phase de réalisation de tout le projet, Palm Square comptera à terme 702 appartements avec la promesse d’un style de vie: un espace de quiétude au cœur de la ville, mais loin du tumulte quotidien.

A propos de Palm Immobilier

La marque Palm Immobilier a été lancée par le groupe Palmeraie Développement en 2015 en tant que marque de Résidences Dar Saada, spécialisée dans le standing supérieur. Palm Immobilier a lancé en avril 2016 un premier projet d’envergure, Ocean Palm, situé à Dar Bouzza.

La première tranche, composée de 222 appartements (De 62m² à 130m²) et dont la livraison est programmée pour fin 2018 a connu un franc succès. Cette phase intègre également 48 duplex d’une superficie de 156 m² construite avec Piscines et jardins), entièrement commercialisées. Palm Immobilier compte également capitaliser sur le succès du programme Ocean Palm en lançant le Projet Palm Square dans le cœur urbain casablancais.

Rappelons que le groupe Palmeraie Développement est un groupe de référence, qui intègre les activités de L’immobilier de luxe (Palmeraie Luxury Living), l’immobilier de standing supérieur (Palm Immobilier), l’immobilier social et moyen standing (Résidences Dar Saada), le pôle Hôtellerie et Loisirs (Palmeraie Resorts, Palmeraie Country Club, PalmGolf Morroco), avec des projets de développement en Afrique. Pionnier et créateur de concept de vie, Palmeraie Développement créé des projets novateurs. Son ambition s’intègre dans une stratégie de développement durable et propose aux familles marocaines des espaces de vie et de loisirs adaptés à leur style de vie, et leur aspiration à plus de loisirs.