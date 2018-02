Ouled Ziane pourrait être confiée à Casa Transport

L’état de la gare routière de Casablanca laisse à désirer, mais une lueur d’espoir existe: confier la gestion à Casa Transport serait une piste intéressante.

Cela fait partie des points qui vont être discutés au Conseil de la ville de Casablanca, durant ce mois de février. Et l’un des points essentiels serait de faire ou non, la passation entre Erreda et la SDL Casa Transport pour lui déléguer la tâche.

Ouled Ziane est la gare routière la plus importante du Royaume. Installée sur plus de 4 hectares, plus de 800 autocars y transitent chaque jours.

F.R.