Orange veut proposer le réseau 4G+ « le plus rapide » au Maroc

« Orange suit avec attention l’évolution des technologies en même temps que ceux des besoins de sa clientèle ». Aujourd’hui, fort de son partenariat avec le constructeur Huawei, Orange affirme proposer le réseau 4G+ « le plus rapide du Maroc » avec un débit jusqu’à 450 Mbit/s et une large couverture nationale. « Cette nouvelle solution permet d’améliorer considérablement les débits sur les Smartphones compatibles 4G de l’ordre de 30% en débits montants et descendants », affirme enfin l’opérateur.

La généralisation de la vidéo sur internet, l’appétit croissant pour les contenus, le boom des besoins des entreprises en mobilité et en hyper-connectivité…la révolution numérique a profondément changé les comportements, et fait naitre de nouvelles attentes, comme le besoin en connectivité.