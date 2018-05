OPPO lance officiellement son F7 au Maroc (VIDEO)

OPPO, marque leader dans la photographie sur smartphone, vient de lancer aujourd’hui le dernier modèle de la série Selfie Expert, le OPPO F7. Doté de la deuxième génération de l’embellissement à l’intelligence artificielle (AI Beauty 2.0), ce produit porte la technologie des caméraphones vers de nouveaux sommets. Le OPPO F7 vient avec un Super Plein Ecran et un design révolutionnaire, tout en délivrant une expérience utilisateur extraordinaire. Proposé au prix de 3599 Dhs, le OPPO F7 est doté de 4 Go de RAM et de 64 Go de ROM. Il sera disponible à partir du 05 Mai 2018 sous trois déclinaisons de couleurs : Solar Red, Moonlight Silver et Diamond Black.

OPPO F7 de 128 Go sera également proposé sur le marché marocain en couleurs Solar Red et Diamond Black au prix de 4499 Dhs.

Lors de l’événement de lancement, OPPO a également annoncé ses plans d’expansion à l’international. Ainsi, La Marque sera désormais disponible également sur les marchés européens un peu plus tard au courant de cette année.

« Notre objectif a toujours été d’apporter la meilleure expérience de photographie et de selfies possible aux consommateurs marocains. Grâce à notre série F Selfie Expert, nous avons obtenu une réponse extrêmement favorable sur le marché marocain, en particulier auprès des jeunes. Avec le lancement du F7, nous allons plus que jamais renforcer notre position en tant qu’experts en matière de selfies et affermir notre ambition de continuer à être les leaders du marché », a déclaré Andy Shi, directeur d’OPPO Afrique et Moyen-Orient.