ONMT: un Forum pour la coopération touristique Maroc-Inde

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) organise la première édition du forum maroco-indien pour la coopération touristique avec la participation de 150 professionnels indiens et marocains.

Initié par l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), en partenariat avec l’office du tourisme indien et l’Ambassade de l’Inde au Maroc, ce Forum s’assigne pour objectif le renforcement de la coopération touristique entre l’Inde et le Maroc, et l’occasion de mettre en avant les atouts touristiques des destinations Maroc et Inde, ainsi que les opportunités business sur les deux marchés.

Pour rappel, la demande touristique indienne au Maroc est croissante mais la part de marché marocaine demeure faible comparativement aux destinations étrangères. Pour exemple, le volume de voyageurs indiens entrant au Maroc en 2016 (13 441), représente 10,2% du flux entrant en Turquie (131 869), leader dans le marché indien parmi les destinations du pourtour méditerranéen, et 17,5% du flux entrant en Egypte (76 887).

D’autre part, les arrivées des voyageurs indiens au Maroc sont en croissance en moyenne de 9% (2010-2016) pour atteindre 13 441 visiteurs en 2016. Dans les conditions naturelles, les perspectives de croissance de la demande indienne pour le Maroc restent positives à l’horizon 2019 (TCAM de près de 9% entre 2009 et 2019). Cette croissance pourrait être plus importante avec une emphase de l’ONMT sur le marché indien.

Dans ce sens, l’ONMT compte ouvrir une délégation sur le marché indien courant 2018 et précisément à New Delhi, qui aura pour objectifs de consolider la croissance positive du tourisme émetteur indien vers le Maroc, contrôler l’offre concurrente sur le marché indien et augmenter la part de marché Maroc en Inde, ainsi que développer des partenariats avec les prescripteurs indiens et les compagnies aériennes leaders sur le marché.