L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et l’Alliance globale des indications géographiques (oriGIn) ont organisé, les 13 et 14 décembre courant, un séminaire sous le thème « Les Indications géographiques & l’Afrique », au siège de l’OMPIC à Casablanca.

Cet événement, auquel ont participé l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et l’Institut national de la propriété industrielle (INPI-France), ainsi que les départements de l’Agriculture et de l’Artisanat, met en exergue le rôle des Indications géographiques (IG) comme une voie de valorisation des ressources locales et levier de développement des différentes filières de production et de transformation des produits de terroir, couvrant principalement: l’agriculture, l’artisanat et l’industrie.

Douze groupements de producteurs représentants des IG en provenance du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de la France et du Maroc ont participé aux travaux de cet événement. Les échanges ont porté principalement sur les bonnes pratiques en matière de protection et de développement des IG aux niveaux national et international, dont: les stratégies nationales de protections et promotions des IG, la coopération public-privé, des exemples liés à l’organisation des filières de production et des chaines de valeur, le contrôle et la traçabilité,…

Ce séminaire constitue également l’occasion pour l’OMPIC et pour «oriGIn» de communiquer sur leur partenariat concernant la création d’une antenne régionale «oriGIn Afrique». Ce projet a pour objectif de contribuer à l’intégration des IG africaines, y compris les IG marocaines, dans la sphère internationale à travers le réseau d’indications géographiques de « oriGIn » qui se compose de plus de 500 membres à travers le monde.

En outre, cette antenne constituera une plateforme d’échange et d’information pour le développement de synergies entre les groupements de producteurs et les institutionnels concernés par la protection et la promotion des IG en Afrique. Actuellement, «oriGIn» dispose de onze membres sur le continent dont six Marocains.