Nouvelle identité visuelle pour BCP en Afrique subsaharienne

L’évènement a été également marqué par un concert privé de Youssou NDOUR, l’un des plus prestigieux ambassadeurs de la musique africaine, devant plus de 1.600 invités.

En marge de cette cérémonie, Kamal Mokdad, Directeur Général en charge de l’International à la BCP, a déclaré: « Ce changement d’identité visuelle est l’aboutissement naturel d’un processus stratégique, qui a pour but d’accompagner la transformation en profondeur que connaissent nos filiales subsahariennes, et de garantir une visibilité cohérente et une communication homogène à l’échelle de notre groupe ».

Ce processus est bien engagé puisque la holding ABI est solidement installée dans le trio de tête des groupes financiers de l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), grâce aux performances soutenues de ses 16 filiales qui opèrent dans les domaines de la banque, de l’assurance, ducorporate banking et de la gestion d’actifs.

Cette nouvelle identité traduit la nouvelle vision de la BCP et se veut le porte-étendard de ses ambitions continentales, notamment celle de construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement.

La Banque Centrale Populaire (BCP) annonce le déploiement de son identité visuelle au sein de sa holding africaine Atlantic Business International – ABI (réseau Banque Atlantique et Atlantique Assurances) qui regroupe 16 filiales réparties dans 9 pays de la sous-région. Le cheval, lié depuis toujours à l’image de la BCP en tant que patrimoine immatériel, devient ainsi l’emblème unique pour la maison mère et ses différentes filiales en Afrique subsaharienne.