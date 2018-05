Nouvelle consécration internationale pour le Crédit Agricole

Nouvelle consécration internationale du Groupe Crédit Agricole du Maroc à Busan en Corée du Sud où s’est tenue le mardi 22 mai 2018, la cérémonie de remise des prix du prestigieux « African Banker Awards ».

Le Crédit Agricole du Maroc a été consacré jeudi par l’African Banker Awards dans la catégorie de la Banque assurant la meilleure inclusion financière en Afrique.

En lice avec d’autres institutions bancaires majeures du continent, en particulier

Fourth Generation Capital Limited du Kenya, Baobab Groupe de France, Equity Group du Kenya et JUMO World de l’Afrique du Sud, le Groupe Crédit Agricole du Maroc vient en effet de remporter le trophée de « L’Inclusion financière de l’année 2017 en Afrique ».

Décerné par le prestigieux African Banker Awards, le prix de la meilleure banque en « inclusion financière » vient primer l’engagement du GCAM dans l’accompagnement des petits agriculteurs et ménages ruraux et ses efforts pour l’amélioration des revenus et conditions de vie de la population marocaine.

Ce trophée confirme également le modèle innovant et unique au monde mis en place par la Banque pour assurer l’accès au financement de toutes les franges de la population marocaine , modèle qui a été audité et reconnu par des institutions internationales telles que la FAO et la Banque mondiale et que le GCAM exporte aujourd’hui en Afrique subsaharienne.

Entreprise citoyenne engagée, le Crédit Agricole du Maroc, est conscient de la nécessité d’oeuvrer efficacement pour le développement des espaces ruraux et du monde agricole. A ce titre, le groupe travaille avec acharnement depuis plusieurs années pour construire un modèle de financement durable et performant au service du développement du monde rural, dans le respect des bonnes pratiques en matière de gestion.

Cette récompense couronne ses efforts et le met en position de leadership au niveau africain.