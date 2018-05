Netys2018: une centaine d’étudiants se réunissent à Essaouira

Pour les sujets qui seront traités lors de cette 6ème édition on retrouve l’architectures multi-core, l’algorithme distribués, applications du système big data, réseaux sociaux, sécurité et confidentialité.

A travers cette 6ème édition, Netys souhaite introduire les jeunes chercheurs dans le domaine des systèmes distribués et en réseau à travers des tutoriels, et des conférences, sur les sujets de recherches et les dernières tendances dans le domaine.

La perle de l’Atlantique, Essaouira, abritera du 9 au 11 mai courant, la 6ème édition de la conférence internationale sur les systèmes en réseau Netys2018. Une centaine de jeunes étudiants de toutes les universités marocaines, ainsi que des chercheurs et des ingénieurs spécialisés dans le domaine des systèmes distribués et en réseau prendront part à cet évènement.