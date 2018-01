Cartes Visa: le paiement sans contact est désormais possible au Maroc

Le Centre Monétique Interbancaire et Visa rendent désormais possible les paiements sans contact au Maroc. Ceux-ci pourront être effectués à partir de terminaux adaptés et disponibles au niveau de différents points de vente.

Grâce au système « Tap and Pay » sans contact, les titulaires de cartes Visa pourront désormais effectuer des paiements entièrement sécurisés. Un tel système est à la fois rapide et pratique, notamment lors des différents passages à la caisse dans un centre commercial par exemple. Le temps réservé au paiement se retrouve sensiblement réduit.

Visa, le leader mondial du paiement électronique, vient aujourd’hui d’annoncer que les titulaires de cartes Visa au Maroc pourront désormais bénéficier des nombreux avantages du paiement sans contact. Ce lancement est intervenu suite à la récente certification du Centre Monétique Interbancaire (CMI) qui vient d’autoriser les transactions sans contact au niveau des différents terminaux Point-Of-Sale (POS) disponibles sur le marché marocain.

Les détenteurs d’une carte sans contact Visa seront désormais en mesure de régler leurs achats de faible valeur sans le moindre contact: il leur suffira de passer leurs cartes Visa à proximité des terminaux dédiés qui seront progressivement installés au niveau des différents points de vente.

Grâce au système de paiement sans contact de Visa, la durée du processus de règlement des achats se retrouve réduite à seulement 0,5 seconde. Pour valider un paiement, il vous suffira de rapprocher votre carte Visa à moins de quatre centimètres du lecteur, ce qui éliminera tout risque de transactions non autorisées.

Sami Romdhane, le Directeur Général de Visa International Maroc, explique que « la technologie sans contact est de plus en plus répandue dans le monde et, en tant que leader du paiement électronique, nous nous efforçons à fournir les dernières technologies en matière de paiement digital à nos porteurs au Maroc. Le système « Tap and pay » de Visa procure d’énormes avantages aussi bien aux commerçants qu’aux détenteurs de cartes. Il permet d’effectuer un nombre de transactions plus important sur des périodes nettement plus courtes, mais aussi d’offrir aux consommateurs une expérience de paiement entièrement sécurisée et transparente ».

Il ajoute: « Etant donné que nous encourageons l’essor d’une économie sans numéraire dans le monde entier, nous allons concentrer nos efforts pour une généralisation croissante de la technologie sans contact au Maroc, ainsi que les dernières innovations en matière de paiement digital ».

Mikael Naciri, le Directeur Général du Centre Monétique Interbancaire Maroc, indique que « le CMI soutient pleinement l’adoption du paiement sans contact au Maroc, et à ce titre, nous aspirons que tous les nouveaux terminaux POS soient désormais pourvus du système sans contact. Nous disposons déjà de plus de 13.000 terminaux équipés de ce système au niveau de différents points de vente au Maroc. Actuellement, tous les malls du Royaume sont dotés de TPE avec fonctionnalité Contactless, ainsi que tous les magasins BIM et la majorité des commerçants affiliés au CMI et vendant des articles ou des services à petits montants. Notre objectif est d’atteindre 20 000 terminaux d’ici la fin de l’année 2018. »

Pour sa part, Mounir Kabbaj, le Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Développement Marchés de BMCE BANK, a déclaré: « Etant la première banque à apporter la technologie de paiement sans contact Visa au Maroc, la BMCE est ravie d’offrir à ses clients une expérience bancaire plus pratique, en se basant sur l’innovation qui est l’un des principaux axes de développement du Groupe BMCE BANK OF AFRICA ».

Notons que le système Visa « Tap and pay » peut déjà commencer à être utilisé partout au Maroc au niveau des principales chaînes de supermarchés, mais aussi auprès de nombreux restaurants.