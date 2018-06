Mondentiste.ma: premier annuaire digital et interactif

Mondentiste.ma est le premier annuaire digital et interactif, qui a vu le jour en 2017.

La concrétisation de ce projet est venue après une longue réflexion et une étude approfondie des besoins des utilisateurs. Le monde du digital, en pleine expansion, rend désuètes les méthodes traditionnelles pour trouver un professionnel de santé et prendre rendez-vous.

MonDentiste.ma a pour objectif d’ameliorer le quotidien des dentistes et de leurs patients et offre un service gratuit, simple et immédiat.

Pour les utilisateurs, trouver un praticien près de chez eux et prendre rendez-vous en quelques clics n’a jamais été aussi simple.

MonDentiste.ma facilite la prise de contact avec les tous dentistes du Royaume, en proposant une liste de praticiens agréés par villes (Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir…) et par quartier avec une localisation précise des cabinets.

De plus, les horaires d’ouverture du cabinet, les moyens de paiement qui y sont acceptés, ainsi que les consultations proposées sont mis en évidence afin d’épargner toute déconvenue le jour du RDV.

L’annuaire est exploitable à n’importe quelle heure de la journée et autant de fois que souhaité.

Pour les professionnels de santé, MonDentiste.ma est le premier service complet de gestion des rendez vous et de développement de patientèle.

Une présentation complète du cabinet ainsi que du cursus du médecin, instaure une relation de confiance en amont de la prise de contact.

De plus, MonDentiste.ma est une importante source d’articles en relation avec le monde des dentistes, offrant un contenu utile, permettant d’élargir le champ de connaissances des internautes et d’adresser toutes leurs interrogations, dans la section FAQ, à un professionnel de la santé qui se fera un plaisir d’y répondre.

Decouvrez les multiples fonctionnalités de Mondentiste.ma sur www.mondentiste.ma ou contactez le 0520506165 pour plus d’informations.