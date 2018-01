Mohcine Jazouli n’est plus PDG de Valyans

Notons que Mohcine Jazouli a fondé le groupe de consulting Valyans, qui est le leader marocain du conseil et intervient sur l’ensemble des secteurs vitaux et projets structurants qui font le développement du Maroc. Le groupe s’est rapidement fait une place importante sur le marché africain.

Des sources bien informées ont confirmé à Le Site info, que c’est une femme qui prendra les rênes. Il s’agit de Saadia Bennani, également actionnaire et qui sera PDG du groupe. Par ailleurs, la même source nous a confirmé que le ministre délégué sera toujours président du conseil et actionnaire.