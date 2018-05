Mohamed Bachiri, DG de l’usine Renault-SOMACA nommé aux President Awards

Lundi 23 avril, Carlos Ghosn Président Directeur Général du Groupe Renault a présidé la cérémonie des « President Awards » à Paris. Une compétition prestigieuse dans laquelle Mohamed Bachiri, Directeur Général de la SOMACA, faisait partie des 5 nommés dans la catégorie Executive où il représente la région AMI (Afrique Moyen-Orient Inde & Iran).

Cette nomination prestigieuse vient récompenser le travail de Mohamed Bachiri dans le pilotage de la performance globale de l’usine de la Somaca et dans ses efforts soutenus pour la faire rayonner dans le Groupe Renault et auprès de tous ses publics. Les différentes actions engagées par Mohamed Bachiri ont permis une amélioration exceptionnelle de la performance globale de l’usine de SOMACA qui fabrique Sandero, Sandero Stepway et Logan, sous badge Dacia et Renault pour plus de 50 pays. L’usine de la Somaca se classe désormais au premier rang des usines de la Région AMI du Groupe Renault.

Le Groupe Renault sait reconnaitre et mettre en avant les talents parmi ses collaborateurs. A travers les « President Awards » créés en avril 2012 par Carlos Ghosn, le Groupe Renault distingue les femmes et les hommes qui par leur engagement, leur talent et leur sens de l’innovation ont contribué de façon exceptionnelle à la performance de l’entreprise. Ainsi, Mohamed Bachiri est reconnu non seulement pour son engagement dans l’entreprise mais aussi pour ses qualités managériales, humaines et pour son souci permanent de la satisfaction client.