Microsoft lance un nouveau projet avec Injaz Al Maghrib

Fidèle à son engagement visant à encourager les jeunes femmes à s’intéresser aux métiers des STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), Microsoft a lancé au Maroc une campagne éducative conçue pour motiver les écolières et les étudiantes universitaires à explorer les carrières dans le domaine des STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).

Créé dans le cadre de la campagne globale de Microsoft #MakeWhatsNext, l’Innovation Camp s’est déroulé à L’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS) en mars dernier en partenariat avec Injaz Al Maghrib, une organisation à but non-lucratif ayant pour objectif d’habiliter les jeunes à prendre en main leur propre succès. En effet, 60 étudiantes aux premières étapes de leurs parcours académiques, ont participé à une série d’ateliers entrepreneuriaux et techniques ayant pour but de booster le savoir des jeunes femmes Marocaines en matière de gestion des affaires, tout en les encourageant à poursuivre un parcours académique en STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).

L’Innovation Camp a mis les jeunes femmes au défi de trouver des solutions à de réels enjeux Business en utilisant leur créativité, de nouvelles approches et le travail d’équipe. Pour adresser le problème d’un nombre décroissant de femmes étudiant des matières STEM et poursuivant des carrières dans les domaines STEM, les étudiantes ont aussi été chargées de concevoir un modèle d’affaires et / ou une solution technologique qui encouragerait une carrière dans les STEM.

Elles ont également eu accès aux informations et ressources les plus récentes, ainsi qu’à l’orientation de bénévoles professionnels du secteur privé dont des cadres de Microsoft Maroc. Les étudiantes ont été encouragées à démontrer des compétences en leadership, en résolution de problèmes, pensée critique et idées novatrices en situation de délais serrés pour pouvoir proposer des applications et des jeux visant à encourager les jeunes filles à s’intéresser aux métiers dans le domaine des STEM.

« Notre partenariat avec Microsoft est fondé sur une confiance et une collaboration nécessaires pour instiller l’esprit entrepreneurial chez les jeunes à fort potentiel. Nous sommes convaincus que notre engagement à la mission d’Injaz donnera un nouvel élan à l’entrepreneuriat au Maroc pour une société prospère, » souligne Yasmina Laasri, directrice Générale d’Injaz Al Maghrib.

Hicham Iraqi Houssaini, Directeur Général, Microsoft Maroc, quant à lui expliqua que le but de ce Camp est de contribuer à réduire l’écart des étudiantes dans les programmes d’éducation qui préparent les individus à une carrière dans les industries des STEM, tels qu’en informatique.

« Nous avons la responsabilité d’inspirer la prochaine génération de femmes leaders en Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques, et espérons encourager de plus en plus de filles et de jeunes femmes à entreprendre des études et carrières en STEM. Nous sommes convaincus qu’une représentation égale dans ces domaines contribuera à stimuler la croissance, réduire l’inégalité et encourager l’innovation, » ajoute-t-il.

Microsoft reconnaît que la disparité des genres dans ces domaines est un problème protéiforme, et de talentueuses jeunes femmes qui manquent de modèles féminins en poste dans les STEM, ou qui n’ont pas accès à un programme fort ou d’un suivi postscolaire se perdent souvent dans l’industrie.

Rappelons que Microsoft a lancé le programme #MakeWhatsNext dans 17 pays au Moyen-Orient et en Afrique. Il a pour but de susciter l’intérêt de jeunes étudiants en matière de STEM et de soutenir les femmes qui souhaitent affronter une industrie prête pour plus de leaders féminins.

La campagne vise à améliorer les compétences de plus de 100,000 jeunes filles et à atteindre 10 millions de jeunes femmes et leurs parents pour s’attaquer aux stéréotypes et idées reçues qui découragent souvent les jeunes femmes de poursuivre des carrières en STEM.