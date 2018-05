Mercedes-Benz Maroc lève le voile sur son nouveau châssis (VIDEO)

Auto Nejma Maroc lève le voile sur le tout nouveau châssis autocar OC500RF destiné au transport de ligne et au transport touristique.

Par cette offre Auto Nejma propose le meilleur châssis du marché en termes de sécurité, du confort, de la fiabilité et du coût d’exploitation.

Ce châssis d’avant-garde présente des technologies innovantes en matière de sécurité ainsi qu’une flexibilité qui saura répondre à toutes les exigences des transporteurs.

Adil Bennani, Directeur Général de Auto Nejma, après avoir présenté Auto Nejma Maroc a déclaré: « en tant que distributeur historique de Mercedes-Benz au Maroc, nous souhaitons par ce lancement élargir notre offre au domaine du transport touristique et de ligne où nous sommes déjà leader par notre offre des véhicules Utilitaires Légers, et répondre ainsi aux besoins les plus exigeants de notre clientèle en termes de sécurité, de fiabilité et de coût d’exploitation ».

Auto Nejma complète ainsi sa gamme par l’introduction du châssis autocar Mercedes-Benz OC500RF, un châssis fabriqué en Espagne à SAMANO, aux standards Européens et dont le nombre d’unités fabriquées dépasse les 20 000 ne cessent de donner satisfaction à travers le monde.

Ce châssis fait partie d’une gamme complète d’autocars intégraux fabriqués en Europe et en Turquie dont le Tourismo et le Travego, qui seront introduits ultérieurement pour répondre aux besoins de certains clients élites à l’affut de l’innovatio.

Le Chassis OC500RF est la réponse de Mercedes-Benz pour un besoin de respect des règlements spécifiques des pays importateurs ainsi qu’aux demandes de personnalisation de certains clients qui désirent obtenir des autocars faits sur-mesure localement Il est disponible en 3 et deux essieux en Euro V (Euro VI sur commande) avec des équipements novateurs qui redéfinissent les standards de qualité et sécurité dans le secteur du transport. Le châssis répond principalement aux standards avancés de sécurité ce qui constitue l’avantage différentiel principal de ce produit dans le marché Marocain.

En effet, Auto Nejma a choisi un châssis avec suspension indépendante à l’avant pour assurer la meilleure tenue de route et le meilleur confort des passagers. En plus, le châssis est doté de deux systèmes novateurs offerts en première, en équipements standards aux clients marocains :

– AEBS : Un système de freinage d’urgence intelligent assurant freinage d’urgence automatique ainsi que le maintien d’une distance de conduite sécurisée pour une meilleure sécurité sur les routes. Si le danger menace, il amorce le freinage partiel puis complet dans le cadre d’une échelle montante d’avertissements, afin d’éviter une collision et si besoin mobiliser complètement le véhicule

– LDW : avertisseur de franchissement de ligne contrôle la position du véhicule dans son couloir de conduite A chaque changement de couloir sans signal, le conducteur est averti par une pulsation au niveau de son siège ainsi qu’une alarme sonore pour plus de vigilance de conduite.

Auto Nejma offre un châssis avec des intervalles de maintenance de 60 000,00 km quand la moyenne du marché est à 25 000,00 km, avec la volonté constante d’offrir le meilleur coût d’utilisation à l’exploitant.