« Goûter de Noël offert par le Père Noël, dîner de réveillon entre enfants pour se faire de nouveaux amis, activités ludiques et festives tout au long de la semaine ». C’est ce que propose le Mazagan dans un communiqué parvenu à Le Site info. « Tout un programme pour une fin d’année magique et inoubliable juste pour les enfants », peut-on lire.

En famille ou entre amis, ce sont trois tables gastronomiques pour trois moments festifs que proposent les chefs de Mazagan Beach & Golf Resort. Le Sel de Mer épatera par sa carte subtile et délicieuse pour le réveillon de Noël.

Quant au réveillon du Nouvel an, c’est à la carte et autour d’une ambiance haute en couleur qu’en famille et entre amis la nouvelle année sera célébrée.

Au Morjana, place à l’excellence, chaire de crabe, homard, cèpes m’charmel et sa fondue de poireaux et piments d’espelette, tagine de saumon confit, légumes doukkali, pistou de menthe. Dans ce cadre des Mille et une nuits, place à l’artiste Hamid El Mardi, interprète de musique marocaine et orientale, et à la grâce des danseuses orientales pour une soirée exceptionnelle.

Le Sel de Mer offre une ambiance feutrée jazzy pour une découverte des trésors de la mer. Au menu, noix de Saint Jacques aux aromates truffés, purée de persil plat et épinard, écume au thé matcha, bœuf wagyu en fines tranches croustillantes, purée moelleuse de pommes de terre amandine au beurre noisette, entre autre saveurs.

Pour une ambiance folle, direction le Market Place avec le quartet Bossa Nova et pour une véritable invitation au voyage culinaire où chaque buffet a son lot de spécialités : corners asiatiques, orientaux, indiens, bar à huîtres, rôtisseries et tant d’autres saveurs du monde.

Tout au long de la soirée, c’est d’une main de fée, que Mazagan Beach & Golf Resort proposera des spectacles pour le bonheur des petits et des grands jusqu’aux douze coups de minuit.

Enfin, c’est à l’Alias Club que 2018 sera célébré jusqu’aux aurores .

Au bord de la piscine du restaurant l’Olive, le brunch du 1er janvier sera servi dans une ambiance décontractée avec au menu, buffet aux saveurs exquises, grillades, mezzés et plats méditerranéens.

Programme Kidz Club enfants de 4 à 17 ans

Lundi 25 décembre à partir de 16h30 : goûter de Noël – Distribution des cadeaux par le Père Noël, suivie d’un spectacle

Dimanche 31 décembre à partir de 16H30 : Kermesse animée

Et de 20h à minuit : spectacle animé par les enfants, pièce théâtrale suivi d’une soirée animée jusqu’aux douze coups de minuit

Soirée Réveillon de Noël : dimanche 24 décembre au restaurant Sel de Mer

Soirée Réveillon nouvel an : restaurants Sel de Mer, Morjana et Market Place

Brunch du 1er de l’an :restaurant l’Olive