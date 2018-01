Master Chef Maroc est de retour !

MasterChef, le plus grand concours de cuisiniers amateurs, a opéré son grand retour mardi soir sur la chaîne 2M.

Produit dans plus de quarante pays, MasterChef rend hommage, de par sa présence au Royaume, à la gastronomie marocaine, réputée pour être l’une des meilleures au monde. Qu’ils soient étudiants, ingénieurs, femmes au foyer ou professeurs, les candidats partagent tous la même passion pour l’art culinaire et la même volonté de remporter le premier titre de meilleur cuisiner amateur MasterChef Maroc.

Cette émission familiale, dont le premier prime a eu lieu mardi, nous invite à partager la table d’un jury d’exception composé de grands noms de la gastronomie marocaine et internationale. Cette année, les quinze candidats, choisis parmi un millier d’inscrits à travers le Royaume et à l’étranger, devront séduire les chefs Moha, Khadija et Meryem.

Lors de chaque prime, tous les mardis soirs, trois épreuves intenses constitueront le programme hebdomadaire des candidats : la boîte mystère, tant redoutée par les candidats qui devront faire appel à leur imagination pour créer à partir d’ingrédients imposés des plats gastronomiques ; l’épreuve en équipe, c’est le fameux offsite qui se déroule à l’extérieur de l’atelier et l’épreuve où l’esprit de cohésion doit primer ; et enfin, le Test sous Pression, soit l’épreuve de la dernière chance pour les participants qui ont le moins convaincu le jury.

Ces candidats, issus des différentes régions marocaines et représentants toutes les composantes de notre société, iront à la découverte du patrimoine culinaire des régions marocaines. Aussi, trois épreuves spectaculaires auront-elles lieu cette année dans deux destinations étrangères: la Côte d’Ivoire et la Russie. Hors ateliers et loin de leurs repères, les candidats devront rivaliser de talent et se surpasser pour créer des plats d’exception.

MasterChef Maroc c’est également des quotidiennes qui vous accompagneront tous les jours sous le format d’un magazine quotidien « Master class » animées par les chefs du jury ou des chefs invités.