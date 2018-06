Maroc Telecom réunit la sphère digitale autour d’un Ftour 2.0

Maroc Telecom soutient le Ftour 2.0 depuis sa première édition en 2011. Cette année, l’évènement, devenu le rendez-vous des inconditionnels du web 2.0 au Maroc, a eu lieu le samedi 02 juin à l’hôtel Grand Mogador de Casablanca.

C’est sur une note positive que s’est déroulée la huitième édition du Ftour 2.0, organisée par Social Impulse avec le soutien de Maroc Telecom, sous le thème : « Fédérer les énergies au service de la scène digitale marocaine ». L’évènement a permis de regrouper plus de 200 invités, parmi les plus importants acteurs de la communauté web 2.0 au Maroc.

Rendez-vous incontournable des professionnels de la scène digitale, le Ftour 2.0 a pour objectif, depuis son lancement, de regrouper des compétences du Web autour d’un Ftour convivial et de créer des liens entre les membres de la communauté 2.0, à travers un programme riche et divertissant. Il est également question de favoriser le partage de retours d’expériences issus de la sphère digitale et des médias sociaux.

Plusieurs sujets d’actualité ont été débattus lors de cette édition : Leadership, Intelligence collective, intelligence artificielle, communication digitale, Data, et bien d’autres thématiques, problématiques et tendances.

Avec le concours de Maroc Telecom, une étude mettant à contribution des entrepreneurs de la scène digitale marocaine a été publiée pour apporter une valeur ajoutée à l’événement.

Des trophées d’excellence digitale et un concours vidéo (Vlog Challenge) ont également été au menu de cette huitième édition. Ils ont pour but d’encourager les talents et récompenser les réussites à travers trois critères : l’innovation, la créativité et l’entrepreneuriat.

Des prestations artistiques ont été également organisées en marge de l’événement avec une soirée de clôture alliant musique, humour et partage.

Enfin, dans une démarche éco-responsable, tous les restes du Ftour seront recyclés dans des unités de compost pour en faire des engrais verts.

Engagé dans l’accompagnement de la dynamique digitale au Maroc, Maroc Telecom soutient de nombreuses actions permettant aux jeunes d’emprunter la voie de l’excellence dans le domaine des nouvelles technologies.