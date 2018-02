Maroc Telecom lance un événement inédit pour ses salariés

« Mawahib Itissalat» se veut également d’être un encouragement et un soutien aux talents de la grande famille Maroc Telecom, s’inscrivant dans le prolongement des actions citoyennes de l’entreprise, en faveur de la promotion de la culture, du sport et du bien-être des individus.

Des prestations exceptionnelles et variées de chant, de musique, de danse, de magie, de football freestyle, ont animé la scène, pour le grand plaisir d’un public venu nombreux applaudir l’ensemble des talents ; une soirée qui a fait salle comble et ravi les sens de tous les participants.

La cérémonie de clôture du 27 janvier 2018, organisée au niveau de l’auditorium de Maroc Telecom, a mis à l’honneur les meilleurs talents artistiques et sportifs, en présence de leurs familles et collègues.

Maroc Telecom lance un grand évènement: « Mawahib Itissalat », au profit de ses salariés et leurs proches, dans le but de détecter et célébrer les talents de l’année.