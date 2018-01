Il consiste à faire bénéficier les abonnés prépayés de Maroc Telecom de bonus diversifiés tels que des minutes de communication, des volumes de connexion internet, des Pass MT-Talk, des accès YouTube, des SMS, et des Services à valeur ajoutée…, ainsi que des cadeaux exclusifs comme des smartphones, des tickets concerts, des billets de matchs, et des voyages tout compris pour assister aux matchs de la Coupe du Monde ….

Maroc Telecom lance «Fidelio Jawal» et donne rendez-vous chaque semaine à ses abonnés prépayés pour profiter de cadeaux et bonus offerts.