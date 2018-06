Maroc: ouverture d’un des plus grands ateliers de carrosserie et peinture en Afrique (VIDEO)

Le groupe CAC ouvre officiellement les portes de son atelier de carrosserie et de peinture, un des plus grands du genre en Afrique, au service des clients du groupe. Désormais, les conducteurs d’Audi, Porsche, Bentley, Volkswagen et Skoda peuvent confier leurs véhicules à des spécialistes certifiés pour toutes les réparations, et ce dans des conditions exceptionnelles régies par des process et des normes internationales.

Les ateliers

Situé à proximité des showroom du groupe, l’atelier de carrosserie et de peinture est un univers conçu et pensé pour servir au mieux les clients du groupe. Il s’étend sur une superficie de 10.000m², aménagée des dernières technologies de pointe pour accueillir les clients des différentes marques du groupe. 5000m² est réservée aux travaux relatifs à la réparation de la carrosserie, et aux travaux de peinture, comprenant 50 postes de travail.

Côté carrosserie, plusieurs espaces distincts homologués par le Groupe Volkswagen sont aménagés des dernières technologies de pointe afin d’accueillir chacune des phases de réparation:

– Un espace dédié aux réparations d’aluminium

– Une zone de réparation des structures qui dispose de 3 mini marbres et d’un grand marbre équipés d’un système électronique, doté d’une base de données contenant tous les modèles des marques du groupe.

– L’espace soudage est équipé d’un « système de soudage par points » permettant de remplacer les pièces de structure avec précision et soin.

Enfin, concernant les pièces de rechanges, ces dernières sont des pièces d’origine, propre à chaque marque garantissant ainsi la sécurité et la qualité des prestations. Les clients ont ainsi la certitude d’avoir une réparation avec des pièces certifiées par le constructeur.

Coté peinture, l’atelier est aménagé de 13 aires de préparation et 4 cabines de peintures. Chaque aire de préparation est outillée du système infrarouge IRT dont la fonctionnalité principale est la préparation des pompes avec un système d’aspiration central pour un meilleur rendu.

L’atelier est équipé d’une machine de préparation de peinture de marque « Standox » (ex Dupont de Nemours), une marque allemande certifiée par le groupe Volkswagen. Cette dernière dispose d’un logiciel contenant une base de données de plus de 2 000 000 de références de peinture des marques du groupe.

Les process

L’atelier reçoit les clients en continu. Ces derniers sont reçus et orientés immédiatement par un assistant. Le véhicule est immédiatement pris en charge par un expert pour un check up et préparation du devis de réparation détaillé. Cela permet de pouvoir garantir une prise en charge des clients beaucoup plus rapidement. Les clients sont présents lors de l’évaluation du véhicule, ce qui permet une transparence totale. Le suivi total de l’expertise des véhicules pour les assurances est pris en charge par nos conseillés.

Le véhicule est mis en attente dans un parking de 3 500m² dédié à la mise en attente des véhicules avant réparation. Ce parking fait partie intégrante de l’atelier et est protégé et surveillé 24heures sur 24. Les véhicules fortement endommagés y sont protégés par des bâches.

Dès réception officielle du véhicule, ce dernier passe à un premier lavage, avant sa réception par les techniciens qui énumèrent et ressortent toutes les pièces nécessaires à la réparation et ce dans une zone réservée.

Après le passage du véhicule entre les mains des différents experts Carrosserie, ce dernier est déplacé à l’atelier peinture pour préparation de la teinte, montage et finition.

Un second lavage est effectué avant le contrôle final des réparations du véhicule afin d’attester de son état de sortie. Le véhicule est enfin déplacé vers un espace dédié aux véhicules réparés et prêt à être récupérés par le client.

Les ressources humaines

Un des points forts de l’Atelier CAC: son équipe. 50 postes de travail et 54 experts formés et certifiés par chaque marque du groupe Volkswagen sont au service des clients du groupe. Plusieurs formations certifiantes sont organisées en continu au niveau international.

Aussi, l’atelier est équipé d’un espace spécialement dédié aux collaborateurs. Réfectoire, sanitaires, douches et vestiaires, sont aménagés pour ainsi offrir aux collaborateurs un espace de détente.

Engagement écologique et sécurité

L’atelier carrosserie et peinture du Groupe CAC a été pensé et réalisé dans le respect des normes environnementales. Plusieurs mesures ont été prises à cet effet : l’éclairage à LED, le traitement des émissions ainsi que l’équipement des cabines de peinture à gaz naturel.

Les mesures de sécurité sont toutes aussi strictes. Plusieurs normes de sécurité ont été appliquées notamment l’installation de détecteurs de feux avec extincteurs automatiques en cas d’incendie.

En confiant son véhicule à l’atelier carrosserie et peinture du groupe CAC, le client bénéficie d’un service, d’une expertise, d’un engagement, d’une sécurité, le tout en toute transparence.

A noter que ces services sont dédiés à tous les véhicules des marques du groupe CAC : Audi, Porsche, Bentley, Volkswagen et Skoda, sous garantie ou pas, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

Un numéro de téléphone et une adresse mail dédiés sont à la disposition de tous: 05 22 68 88 88 – [email protected]