Maroc: une nouvelle génération de permis de conduire dès 2020

Cet accord permettra de bénéficier de l’expérience et de l’expertise de BAM en matière d’impression des documents sécurisés et biométriques, précise le communiqué.

Signé par le secrétaire d’Etat chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, et le Wali de BAM, Abdellatif Jouahri, cet accord porte sur l’impression et la personnalisation par Dar As-Sikkah d’une nouvelle génération de permis de conduire et de cartes grises électroniques qui sera mise en circulation en janvier 2020, note un communiqué de Bank Al-Maghrib .

Le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau et Bank Al-Maghrib ont signé, mercredi à Rabat, un accord de partenariat dans le domaine de l’impression des documents sécurisés.