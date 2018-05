Maroc Leasing ouvre sa première agence à Tanger

Maroc Leasing, filiale du groupe BCP, a ouvert en avril dernier sa première agence dans la ville de Tanger.

À travers cette ouverture, Maroc Leasing entame son plan de couverture régionale, qui vient soutenir sa stratégie axée sur la décentralisation de ses services et la proximité client. Maroc Leasing capitalise, par ailleurs, sur les aspects modernes et conviviaux de son agence ainsi que sur l’engagement d’une équipe dédiée, dans l’objectif de répondre de façon optimale aux attentes les plus spécifiques de sa clientèle.

La filiale du groupe BCP spécialisée dans l’activité de leasing, ambitionne, d’élargir, à terme, sa présence à l’échelle régionale, en augmentant progressivement le nombre de ses points de vente à travers le royaume. Cette vision témoigne de la volonté de Maroc Leasing d’accroître ses parts de marché tout en développant son niveau d’activité et de production. Une stratégie en ligne avec ses réalisations ; puisqu’au terme de l’année 2017, Maroc Leasing a enregistré une hausse de sa production de l’ordre de 25,5% par rapport à 2016, portant ainsi son encours financier à 11,2 milliards de dirhams.

Pionnier du crédit-bail au Maroc, Maroc Leasing poursuit, depuis plus de 50 ans, un plan de développement en faveur des entreprises et des professionnels en finançant à hauteur de 100% leurs biens mobiliers et immobiliers. Ce positionnement est sans cesse conforté par l’élargissement d’une offre de produits innovants adossés à de nouvelles formules de financement, ciblant notamment, les professions libérales et les TPE.