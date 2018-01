marKoub: une nouvelle plateforme de réservation de billets d’autocar

Fraîchement lancé, marKoub.ma est un nouveau site de référence qui permet de réserver et acheter des tickets d’autocar en ligne depuis chez soi, via une plate-forme sécurisée et avec une transparence totale sur les horaires et les prix. Signe de son succès, marKoub.ma est aujourd’hui partenaire et vendeur exclusif de plusieurs transporteurs sur internet, dont —Tassaout, Obal / TGV, SAT, JANA, bab Salama, Yamama et Blady — et ce réseau d’opérateurs ne devrait pas tarder à s’agrandir…

11 mois de travail et une équipe diversifiée

C’est il y a un peu plus d’un an que l’idée de marKoub.ma est venue à Zouhir Droussi. Ce cadre de 25 ans, formé au marketing et aux nouvelles technologies, a expérimenté la galère des réservations de billets d’autocar en gare routière. C’est alors qu’il imagine un site qui facilitera aux marocains la réservation leur voyage par autocar et permettra aux transporteurs de vendre leur ticket sur internet sans aucun effort ou investissements.

Une équipe de divers profils est mise sur pied et après 11 mois de travail, marKoub.ma voit le jour !

Simple et rapide – Réserves ton autocar de la maison

marKoub.ma est aussi simple que rapide à utiliser. Il suffit d’y entrer la date souhaitée ainsi que ses villes de départ et de destination afin d’obtenir en temps réel la liste des voyages offerts par les différentes compagnies desservant le trajet

Sur chaque voyage, la plateforme affiche l’ensemble des informations qu’un client peut demander : durée, tarif, équipements et photo de l’autocar…etc, une fois que le voyageur termine de comparer les offres, il n’a qu’à choisir son numéro de siège et payer son ticket

marKoub.ma est aussi entièrement sécurisé, et le règlement des billets s’effectue en cash ou par carte bancaire via le CMI (Centre monétaire interbancaire). Une fois payé, un code ticket est aussitôt transmis au client et au transporteur, par email et SMS. Il ne reste plus qu’à se présenter à l’adresse de départ muni de ce code pour voyager en toute sérénité, le tout sans aucun frais supplémentaire !