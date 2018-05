Marché africain: Salaheddine Mezouar veut aider les PME

Mezouar a plaidé pour aider les PME et les TPE à conquérir le marché africain. Selon lui, l’Afrique n’est pas forcément l’apanage des grandes entreprises. Mezouar souhaite développer des mécanismes d’accompagnement et de soutien pour que les PME puissent aller de manière conjointe en Afrique. Mezouar a ainsi déclaré: « la PME doit profiter de l’opportunité Afrique. Les PME doivent aller ensemble vers des opportunités palpables en Afrique. Le devoir de la CGEM est de les accompagner sur ce marché ».

