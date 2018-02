Mais que se passe-t-il à la CNSS?

D’après une source « bien placée à la CNSS » consultée par l’hebdomadaire, « les avis à tiers détenteur de la CNSS sont acceptés chez plusieurs banques ». Avant d’ajouté que « les banques et la CNSS entretiennent des relations qui dépassent le cadre des ATD et qu’il serait hasardeux de détériorer pour quelques actions de recouvrement menées auprès de leur clients ».

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK