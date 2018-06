MAË: découvrez un nouvel univers de la mode

MAË, une marque, deux amies. Passionnées de mode et amoureuses de voyages, Myriam et Samia ont lancé leur première collection en avril dernier. Installées entre Casablanca et la Côte d’azur, elles évoluent dans deux univers différents et pourtant si complémentaires: un chemin entre les senteurs de la ville blanche et la douceur de la Provence.

MAË, est née de l’envie toute simple de faire ressentir l’unicité des femmes. Chaque collection est imaginée pour ces héroïnes des temps modernes; des femmes fortes libres et audacieuses. Les créatrices cultivent un style authentique, bohème chic qui dessine les silhouettes de toutes ces femmes et les accompagnent dans leur quotidien. « Nous avions envie de créer une mode voyageuse, inspirée de cultures différentes. Une mode qui respire et qui raconte des histoires. Pour faire voyager toutes celles, qui comme nous, aiment l’amour du style », déclare Myriam.

MAË propose des coupes chics, sensuelles, aux couleurs tendances et fraîches. Sans oublier que la broderie est leur petit péché mignon. Confectionnés au Maroc, leurs vêtements valorisent le savoir-faire des artisans locaux: « MAË c’est aussi l’histoire de ces petites mains travailleuses qui racontent de grandes choses ».

Où les trouver ? MAË propose pour le moment des ventes privées ponctuelles. Et toutes les informations relatives à celles-ci sont dévoilées sur leur page Instagram et Facebook ! D’ailleurs la prochaine date sera bientôt révélée ! Alors n’attendez plus, allez vite découvrir leur univers.

Contacts :

Instagram : @mae_thebrand

Facebook : MAË