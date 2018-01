Les taux de crédits devraient encore baisser cette année

C’est encore une bonne nouvelle qui est annoncée pour cette année 2018! Les taux de crédits devraient encore baisser.

Il y a trois ans, les particuliers obtenaient un taux de plus de 7% pour les crédits à la consommation et de 5,25% sur les crédits immobiliers. Mais ces taux ont baissé se plaçant actuellement autour de 6,2 et 6,5 pour les crédits à la consommation et 4,5/4,7 pour l’immobilier.

Une baisse qui s’est accentuée en 2017 et devrait toujours être d’actualité. Les facteurs principaux évoqués par La Vie Eco sont: un niveau bas du taux du directeur (2,25%), une baisse du coup de risque, depuis 2013 et les conditions des liquidité, dont le déficit était à fin décembre de 50 milliards contre plus de 63 milliards il y a deux ans.

Par ailleurs, un autre point est à soulever, c’est celui des charges d’exploitation de la banque qui sont constituées essentiellement de la dotation aux amortissement, les provisions sur les immobilisations corporelles et incorporelles ou encore les frais de personnel. Ces frais de personnel, grâce à la digitalisation des banques ont également contribué à la baisse des charges.

