Du 20 décembre au 2 janvier le Palmeraie Country Club lance les Winter Magic Days. Voici le programme:

– Du 20 décembre au 2 janvier : Tea-Time, stands de Noel et trendy pop-ups

– 20 décembre 2017 : Goûter gourmand, animation, spectacle

– Brunchs : Thème spécial Noel le 24 décembre, et un brunch du 1er janvier 2018

– Soirée du 31 décembre : Soirée du Réveillon sous le thème Gold IS BOLD avec un diner gastronomique préparé par le Chef Benjamin Brau-Nogue. Le Palmeraie Country Club avec son PalmGolf, Sports Center, Spa, restaurants et Meeting Center dans un cadre naturel aussi somptueux que verdoyant, continue de proposer aux familles, membres et invités une expérience unique pour clôturer cette année 2017 avec des moments riches en émotions.

Du 20 décembre au 2 janvier 2018 :

Les festivités de fin d’année arrivent au Resto du Palmeraie Country Club avec la formule Tea-Time, Bûches et pâtisseries préparées avec soin par les Chefs. Les passants pourront également découvrir les Stands de Noel avec nos exposants d’épicerie fine, chocolaterie, et tendances des fêtes sur la terrasse avec la vue sur le golf.

Mercredi 20 décembre 2017 :

Les enfants se retrouveront le 20 décembre dès 16h00 pour déguster le gouter gourmand de Noel dont les pâtisseries et la décoration gourmande (pièce en sucre, en chocolat et maison de biscuits et sucre) ont été imaginés par les Chefs du Palmeraie Country Club. Ils auront également la joie de se rassembler autour d’animations recréant la magie de Noël : père Noël et photos, stands de chocolaterie et confiserie et un spectacle musical par la chorale d’Oz’Arts.

Dimanche 24 décembre et lundi 1er javier 2018 :

Le Resto du Palmeraie Country Club propose ses opulents brunchs festifs dans l’esprit de la saison.

Dimanche 31 décembre 2017 :

Le Palmeraie Country Club propose de célébrer le passage à 2018 lors d’une soirée lumineuse autour du thème Gold is Bold, invitant ses convives à se parer d’or et commencer le compte à rebours dans une ambiance qui illumine tous les sens.

Le Chef Exécutif Benjamin Brau Nogue, propose en collaboration avec Ducasse Conseil une expérience gustative autour d’un menu gastronomique en six temps. La soirée festive suivra son court avec le « Rimi’s Band », et une multitude de surprises et cadeaux à gagner (weekends de rêve à Marakech, vouchers au Spa, Journée au Waky…) durant la soirée.