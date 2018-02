Les Marocains de l’étranger ont rapporté beaucoup d’argent au Maroc

Pour ce qui est de la balance Voyages, elle fait ressortir un excédent en hausse de 5,4% à 52,6 MMDH à fin 2017, indique l’Office des changes, notant que ce résultat est imputable à l’augmentation des recettes Voyages de 5,4 MMDH à 69,7 MMDH et des dépenses de 2,7 MMDH à 17 MMDH.

Cette évolution provient de la chute des dépenses de 60,1% à environ 5,7 MMDH, plus lourde que celle des recettes (-14,9% à 30,1 MMDH), selon des données de l’Office des changes.