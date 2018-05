Les enjeux de l’agriculture marocaine décryptés par le Crédit du Maroc (VIDEO)

Les ressources en eau et en énergie, mais aussi la valorisation de la production sont les deux leviers de croissance des filières. Deux experts de renom du monde agricole, intervenants réguliers sur ces sujets majeurs, ont animé la conférence Crédit Maroc destinée aux clients de la banque sous le thème « l’agriculture marocaine entre la gestion des ressources et la valorisation de la production ».

