Les ambitions de la Royal Air Maroc à l’horizon 2020

Le dernier contrat-programme signé entre la RAM et l’Etat marocain (2011-2016) était principalement axé sur la restructuration de l’entreprise afin de la rendre plus saine financièrement. L’objectif ayant été atteintavec succès en octobre 2016, la compagnie aérienne a désormais pour but de se focaliser sur son développement, afin de rester compétitive face à ses concurrents continentaux, tels que Ethiopian Airlines ou encore Egypt Air.

