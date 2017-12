Les ambitions de City Club pour 2018

C’est l’une des grandes nouveautés pour la nouvelle année. City Club étend son réseau et accueille, rien que pour 2018, plus de dix-huit Clubs supplémentaires qui viendront s’ajouter aux vingt-quatre déjà existants, annonce un communiqué du gGroupe.

Cette initiative est principalement motivée par les différentes demandes des Marocains exprimées au Groupe. En effet, celui-ci a prévu une plus large couverture du réseau City Club partout au Maroc. City Club sera désormais présente dans les quatre coins du pays et au plus près de ses clients.

Dans ce sens, on citera en avant-première l’ouverture très prochainement du Club d’El Jadida actuellement en travaux, de Kénitra, Agadir et Tanger 100% femmes.

Bien évidemment, le développement du réseau City Club va en adéquation avec la création de centaines de nouveaux emplois pour les jeunes. Leur nombre exact sera dévoilé très prochainement aux côtés de la stratégie détaillée de 2018

Au-delà de ces aspects, une attention toute particulière a aussi été donnée à la programmation des clubs. Dans ce sens, l’année 2018 accueillera de nouvelles activités inédites. On citera, entre autres: le TRX, le développement du Crossfit, le jumping et de multiples activités aquatiques telles que l’Aqua Bike, l’Aqua Zumba , l’Aqua Jump ou encore l’Aqua Dance, et bien d’autres surprises encore ! Tout ceci donne une bonne raison de ne plus se priver en s’offrant un an de sport et de bien-être à seulement 1225 DH pour cette dernière semaine de l’année.

Car, en plus de tous les changements prévus par le Groupe, City Club change ses tarifs pour 2018. Désormais, le prix de l’abonnement annuel multi-clubs sera de 3450 dirhams au lieu de 2450 dirhams.

D’ailleurs, pour clôturer l’année en beauté en cette dernière semaine de 2017, City Club offre un an de sport et de fitness au prix de 1225 dirhams seulement. Une tarification exceptionnelle en attendant les changements prévus.

En effet, à partir du 1er janvier 2018, la tarification sera officiellement de 3450 dirhams par an pour une carte multi-clubs, un tarif toujours concurrentiel au vu des produits proposés.

Cette décision prise par le management du Groupe a pris suite aux différents changements qui devront s’opérer pour la nouvelle année. A commencer par une refonte complète de la stratégie du Groupe qui aura pour mot d’ordre une meilleure qualité à tous les niveaux et une présence accrue aux quatre coins du Royaume.